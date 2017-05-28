'Müstehcen fotoğraf' olayından sonra kötü zamanlar geçiren Ebru Şallı'ya süper bir teklif geldi

Ebru Şallı bu yaz için süper bir teklif aldı. Azeri işadamı Mübariz Mansimov’un Bodrum Yalıkavak’taki oteli Palmarina’da üç ay boyunca haftanın altı günü, günde iki kez pilates dersleri vermesi istendi.Plajda ve havuzda poz verip otelin reklamını da yapacak olan Ebru Şallı, toplam 500 bin lira kazanacağı işi anında kabul etti.Seksi manken ve çocukları için otelde bir de suit tahsis edilecek.Geçtiğimiz ay çıplak fotoğraf gündemiyle psikolojisi bozulan Şallı yaptığı açıklamada “O kişi ben değilim. Birileri canımı acıtmaya çalışıyor. Üstelik bunlar kadın. Onları Allah’a havale ediyorum” demişti.