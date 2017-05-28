Uzun süredir ortalarda görünmeyen güzel oyuncu, sosyal medya hesabından bel kısmına yaptırdığı dövmeyi paylaştı

Son olarak Star TV ekranlarında yayınlanan 'Kiralık Aşk' dizisinde 'Defne' karakterine hayat veren güzel oyuncu Elçin Sangu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımıyla takipçilerine sürpriz yaptı.Güzel oyuncu, Instagram hesabından yeni yaptırdığı bir dövmesini paylaştı. Paylaşımının altına da "Hayatım boyunca severek taşıyacağım canım dövmem... Senin sayende öyle tatlı insanlarla tanıştım ki hepsine sevgiyle sarılırım... Varoluşun için yaratıcın Okan Uçkun'a ve kalem arkadaşı Deniz Çildam'a kocaman sevgiler" notunu düştü.Sangu'nun yaptırdığı dövmeyi paylaştığı sayfasını ise yorumlara kapatması dikkat çekti. Güzel oyuncunun dövmesinin ne anlama geldiği ise şimdiden merak konusu haline geldi.