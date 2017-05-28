Ünlü etçi Nusret, sosyal medya hesabından son paylaştığı fotoğrafta nispet yaparcasına 330 bin TL ödediği saatle poz verdi

İş hayatındaki başarısı kadar, sosyal medyada yaptığı paylaşımlarla da konuşulan ve ünü Türkiye sınırlarını aşan Nusret Gökçe kendini ödüllendirdi.Daha önce Bentley marka otomobil, Zincirlikuyu'daki lüks bir rezidanstan daire, Bodrum'dan da villa alan ünlü işletmeci, bu kez de yeni tutkusu için paraya kıydı. Saatlere merak saran Nusret, Patek Philippe'in Nautilus Jumbo Gold modelinden satın aldı. Gökçe'nin, yeni saati için 330 bin TL ödediği konuşuluyor.Ünlü etçi, sosyal medya hesabından son paylaştığı fotoğrafta nispet yaparcasına 330 bin liralık saatiyle poz verdi.