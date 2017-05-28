ATV'de yayınlanan "Kim Milyoner Olmak İster?" bilgi yarışmasında 1957'de Karagücü'ne 110 sayı atan Beşiktaşlı basketbolcu soruldu, soruyu gören bilgisayarın başına koştu

ATV'de "Kim Milyoner Olmak İster?" isimli bilgi yarışmasında "1957'de Beşiktaş forması ile Beşiktaş Karagücü basketbol maçında 110 sayının tamamını atan basketbolcu kimdir?" diye soruldu. Bu sorunun cevabı büyük merak uyandırdı.Beşiktaş Takım kaptanı Hüdai Budanur, 110-56 biten Karagücü Basketbol maçında takımının tüm sayılarını atmış ve tarihe geçmişti.Yarışmacı ise bu soruya emin olmadığı için cevap vermedi ve yarışmadan 60 bin TL para ödülüyle ayrıldı.