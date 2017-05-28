'İşte Benim Stilim'in skandallarla dolu 2016 - 2017 yayın dönemi sona erdi. Yapılan SMS oylaması sonucu yarışmacı Simay Tokatlı 100 bin liralık ödülün sahibi oldu

Olayların eksik olmadığı 'İşte Benim Stilim'in 2016 - 2017 sezonu sona erdi. Final yapan sezonda neler olmadı ki. Ivana Sert ve Nur Yerlitaş kavga etti. Ivana programdan ayrıldı, sonra geri geldi. Ardından Nurella, "Artık dayanamıyorum" deyip programdan ayrıldı.Dahası, programda ünlü olan Nihal ve Bahar Candan kardeşler, Murat Boz ve Aslı Enver'in ayrılığıyla sonuçlanan skandalın başrolünde oynamıştı.İşte magazin gündemini sarsan bir dönem, bu gece sona erdi.'İşte Benim Stilim'in büyük finalinde 8 yarışmacı finale kalırken, son ikiye Merve Sevin ve Simay Tokatlı girdi. Yapılan oylama sonucu şampiyon Simay Tokatlı oldu. 'İşte Benim Stilim 2017' birincisi Simay Tokatlı, ' Türkiye'nin En Tarz Kadını' unvanının yanı sıra 100 bin TL'nin de sahibi oldu.