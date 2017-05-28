Bir dönem dizilerde sıkça boy gösteren Elvin Levinler şu sıralar fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da adından sıkça söz ettiriyor...

Bir dönem dizilerde sıkça boy gösteren Elvin Levinler şu sıralar fotoğraf paylaşım sitesi Instagram'da adından sıkça söz ettiriyor. Eşi Bülent Hacıömeroğlu ile dünyayı gezen Levinler bugüne kadar dört kıta 32 ülke ve 90'dan fazla şehirden kareleri kendi sayfasından paylaşıyor.Oyunculuğunun yanı sıra global markalara uluslararası projeler de üreten Levinler yanı yaşantısından oldukça mutlu.19 yaşında başladığı Hindistan ile yurtdışı maceralarına devam eden Elvin Levinler şu ana kadar 32 ülkeye seyahat etti. Artık oyunculuk yapmayan Levinler, tüm hayatını işine ve eşine ayırıyor.