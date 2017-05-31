Hürriyet yazarı Ertuğrul Özkök’ün bugünkü köşesinde eleştirdiği, Habertürk sunucusu Didem Arslan’dan jet yanıt geldi.

Habertürk sunucusu Didem Arslan Yılmaz, önceki akşam yayına aldığı TBMM Darbe Komisyonu Başkanı Reşat Petek’e çok önemli bir soruyu sormayı unuttuğunu iddia eden Özkök’e Twitter’dan yanıt verdi.Arslan verdiği cevapta şu ifadeleri kullandı:Yayında Reşat Petek’e sorulması gerekenleri sorduğumu düşünüyorum. Sorulmayanları da Ertuğrul Özkök’ün köşesinden görmeyi umuyorum.Ertuğrul Özkök, Hürriyet Gazetesi’ndeki bugünkü köşe yazısında Didem Arslan için şu satırları kaleme aldı:Önceki akşam Haber Türk’te Didem Arslan’ın programından bir sahne...Konuğu TBMM Darbe Komisyonu Başkanı Reşat Petek...Aynen şunu söylüyor:“Eğer (FETÖ’cüler) o gece darbe yapmasaydılar 2-3 sene sonra darbeye gerek kalmadan devleti ele geçireceklerdi.”Şimdi bu cümleyi işiten gazeteci şu soruyu sormaz mı...“Yani darbe girişimi iyi mi oldu?”