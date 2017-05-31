Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) TRT Genel Müdürlüğü için 56 adayın başvurduğunu bildirmişti

RTÜK, Şenol Göka’nın istifasıyla başolan TRT Genel Müdürlüğü koltuğuna aday 3 ismi belirledi ve 3’li kararname ile atanması için Başbakanlığa gönderdi.RTÜK, bugün toplanarak TRT Genel Müdürlüğü için başvuran 56 isim arasında seçim yaptı.Kapalı zarf usulü ile yapılan seçimle üç isim belirlendi. İsmi Başbakanlığa gönderilecek 3 isim şöyle:. TRT Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Eren. Prof. Dr. Erdoğan Pazarbaşı. Yrd. Doç. Dr. Süleyman ErgünerBakanlar Kurulu bu üç adaydan uygun bulduğu ismi onay için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a sunacak. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın da bu isme onay vermesi halinde TRT Genel Müdürlüğüne atama gerçekleşmiş olacak. TRT Genel Müdürlüğü için RTÜK’e 56 aday başvurmuştu.