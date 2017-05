Fox TV'nin sevilen dizisi 'Savaşçı'ya Mert Öcal dahil oldu. Oyuncu yakışıklılığıyla dikkatleri hemen üzerine çekmeyi başardı. Öcal'ı görenler ilk bakışta Kıvanç Tatlıtuğ sandı

Fox TV'nin sevilen dizisi 'Savaşçı'ya Mert Öcal dahil oldu. Oyuncu yakışıklılığıyla dikkatleri hemen üzerine çekmeyi başardı. Öcal'ı görenler ilk bakışta Kıvanç Tatlıtuğ sandı.'Savaşçı' dizisinin yakışıklısı Mert Öcal yakışıklılığıyla tüm dikkatleri üzerine çekti. İlk bakışta görenler Kıvanç Tatlıtuğ sansa da yanıldı. Kıvanç Tatlıtuğ'a rakip olacak Mert Öcal Instagram paylaşımlarıyla da genç kızların aklını başından almayı başarıyor.9 Eylül 1982 tarihinde doğan Öcal, "Best Model of Turkey" seçildikten sonra 2004 "Best Model of The World" yarışmasını kazandı. Daha sonra Görgüsüzler, Oyun Bitti, Asla Unutma, Nehir, Doktorlar, Aşk Yeniden ve Rüyalarda Buluşuruz gibi çeşitli dizilerde rol aldı. Yurt dışında ve yurt içinde birçok katalog ve defilelerde görev aldı.Şimdilerde Savaşçı dizisinde rol alan genç oyuncu Instagram'da yaptığı paylaşımlarıyla da beğeni topluyor. Mert Öcal'ı Türkan Şoray'ın kızı Yağmur Ünal ile olan ve evliliğe doğru giderken biten ilişkisiyle de hatırlayacak olanlar vardır.