Survivor'ın dün akşam yayınlanan bölümünde yarışmaya veda eden Furkan'ın duygusal konuşması herkesi ağlatırken; Sabriye hakkındaki sözleri tepki topladı

Furkan Kızılay, Survivor'dan elendiği açıklandıktan sonra hayli duygusallaştı. Sesi titremeye başlayan Furkan elenmenin de verdiği etkiyle gözyaşlarını tutamayarak ağlamaya başladı.Büyük bir çekişmeye sahne olan Survivor'da bir eleme konseyi daha geride kalırken bu kez yarışmaya veda eden isim, ünlüler takımından Furkan Kızılay oldu. Furkan'ın elenmesi aslında bir bakıma büyük sürpriz olurken Acun Ilıcalı da yaptığı açıklamada "Bugüne kadar elenmesini en üzüldüğüm yarışmacı sen oldun" diye konuştu.Acun ayrıca "Furkan senin Survivor'da daha fazla kalmanı beklerdim ancak halkımız böyle takdir etti buna saygı duymak zorundayız" diye konuştu.Furkan elendikten sonra "Demek ki halkımız böyle takdir etmiş ve Sabriye'yi benden daha çok Survivor'a yakıştırmışlar" dedi.Konuşması herkesi duygulandıran Furkan'ın Sabriye hakkındaki sözleri ise tepki topladı. Bazı sosyal medya kullanıcıları "Furkan elenirken bile egosundan vazgeçmiyor" diyerek genç yarışmacıyı eleştirdi.