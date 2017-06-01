Otopark girişinde bilet almak için aracından inen kadın sürücü, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalmaktan son anda kurtuldu

Otoparka girmek için bilet alma cihazına yanaşmaya çalışan kadın sürücü, başarısız olunca aracından indi. Bileti almak için butona basan kadın, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili hareket edince yere düştü.Yere düşen kadın otomobilin altın altın kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar güvenik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.