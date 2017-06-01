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1 Haziran 2017

El frenini çekmeyi unutan kadın son anda kurtuldu!

el frenini çekmeyi unutan kadın
Otopark girişinde bilet almak için aracından inen kadın sürücü, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobilinin altında kalmaktan son anda kurtuldu
El frenini çekmeyi unutan kadın son anda kurtuldu! Otoparka girmek için bilet alma cihazına yanaşmaya çalışan kadın sürücü, başarısız olunca aracından indi. Bileti almak için butona basan kadın, el frenini çekmeyi unuttuğu otomobili hareket edince yere düştü.

OTOMOBİLİNİN ALTINDA KALMAKTAN SON ANDA KURTULDU
Yere düşen kadın otomobilin altın altın kalmaktan son anda kurtuldu. Bu anlar güvenik kamerası tarafından saniye saniye kaydedildi.

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