Megastar Tarkan'ın bir GSM operatörüyle 12 milyon lira kaşılığında reklam anlaşması imzaladığı ortaya çıktı

16 Haziran'da yeni albümüyle sevnleriyle buluşmaya hazırlanan Tarkan'ın, 12 milyon lira karşılığında reklam anlaşması yaptığı iddia edildi.Star TV'de yayınlanan 'Duymayan Kalmasın' programının haberine göre; Megastar Tarkan, bir GSM operatörüyle anlaşma sağladı.Firmanın reklam filmlerinde oynayacak olan ünlü müzisyen, bir yandan da yaz konserleri verecek. Tarkan'ın, bu reklam ve konser maratonu için 12 milyon lira alacağı iddia edildi.