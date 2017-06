Şarkıcı Mustafa Ceceli 9 yıllık eşi, oğlunun annesi Sinem Hanım’dan 6 gün önce boşandı. Ceceli dün yaptığı açıklamada ise Selin İmer ile evleneceğini duyurdu

1,5 ay önce Hülya Avşar'ın programına katılan Mustafa Ceceli bugün yaşadıklarını ekranlardan üstü kapalı itiraf etmiş.Programda Avşar, Ceceli'ye "Evliliğin sürmesi mi, yoksa her zaman bulamayacağın aşk mı?" diye soruyor. Ceceli ise, "Olması gereken aşkı seçmek. Bütün her şeyini bırakacağın, 'neyim varsa her şeyimi bıraktım sana geldim' diyeceğin aşk olmalı" diye yanıtlayarak çok önceden Selin İmer için eşini boşayacağının mesajını vermiş. Ünlü şarkıcının bu sözleri gün boyunca sosyal medyada paylaşıldı.Öte yandan Ceceli'nin dün Selin İmer ile evleneceğini duyurmasından sonra sanatçının fan'larından tepki yağdı.Kendilerine 'cecelist' adını veren hayranları Mustafa Ceceli hakkında sosyal medyada binlerce yorum yaptı. 12 saatte 20 bin tweet atıldı ve Ceceli Twitter'da TT oldu.