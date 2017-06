Ünlü yıldız Nicole Kidman, verdiği röportajda ilişkilerinden bahsetti. Romantik bir yanının olduğunu söyleyen Kidman "Daldan dala konmam derin ilişkilerin kadınıyım" dedi

Hollywood yıldızı Nicole Kidman, InStyle dergisinin Temmuz sayısına kapak oldu. İlişkilerinden bahseden Kidman "Derin ilişkilerin kadınıyım" dedi.Ailesinin en büyük çocuk olduğu için her zaman bir anne gibi davrandığını söyleyen Kidman, "Annem bana her zaman 'Sen birleştirici güçlere sahip bir çocuksun' derdi." şeklinde konuştu. Özel hayatı hakkında da samimi açıklamalar yapan Kidman, 11 yıllık eşi Kaith Urban'la romantik bir ilişkileri olduğunu belirtti. "Anne gibi olmamın yanı sıra romantik bir yanım da var. Daldan dala konmak yerine her zaman derin ve yoğun ilişkileri seçen kadınlardan olmuşumdur" dedi. 49 yaşındaki aktris, "Keith ve ben eski kafalı insanlarız. Mesajlaşmak yerine birbirimizi arar ve sesimizi duyarız" ifadelerini kullandı.