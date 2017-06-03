Nihat Hatipoğlu'nun iftar programına katılan küçük konuğuna "Baban nerede" diye sorunca, küçüğün asker çocuğu olduğu ortaya çıktı. Programda duygusal anlar yaşandı

Nihat Hatipoğlu'nun iftar programında söz alan 5 yaşındaki küçük bir çocuk, tüm izleyenleri konuşmasıyla duygulandırdı.Hatipoğlu, ilahi okumak isteyen küçük çocuğu kırmadı. İlahi okuduktan sonra Nihat Hatipoğlu'yla konuşmaya devam eden küçük çocuk, babasının adının da Nihat olduğunu söyledi.Hatipoğlu, babasının nerede olduğunu sorduğunda ise küçük çocuk, babasının askerde olduğunu söyledi. Şırnak'tan gelen şehit haberlerinin ardından tüm Türkiye hassas günler geçirirken, iftar programına katılan asker çocuğu izleyenleri bir kez daha duygulandırdı.