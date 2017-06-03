Başucumda Ekmekle Uyuyorum

Köyde büyüyen ve öğrencilik döneminde çok açlık çektiğini söyleyen Cüneyt Arkın, o günlerde edindiği aç kalma korkusu nedeniyle başucunda ekmekle uyuduğunu itiraf etti.Cüneyt Arkın, Habertürk ekranlarında yayınlanan ve Veyis Ateş'in sunduğu Akılda Kalan programına konuk oldu.. Burada tıp okuduğu öğrencilik yıllarında yaşadağı maddi sıkıntılarla dolu dönemi anlatan Cüneyt Arkın, hikayesiyle izlyicileri duygulandırdı.Maddi sıkıntı yaşadığı süreçte, çok açlık çektiğini söyleyen Yeşilçam'ın efsane ismi, o günlerde yaşadığı açlık korkusu nedeniyle başucunda ekmekle uyuduğunu söyledi.İşte Arkın'ın konuyla ilgili sözleri:Açlık çektim. Allah kimseyi aç bırakmasın. O yatağa giriyorsunuz ya ekmek... Gözünüz yemek görmüyor. Ekmek görüyorsunuz rüyanızda. Ben onları çektim. Ondan sonra ben ne kadar şöhret olursam olayım, başucumda daima ekmek vardı. O korku... Aç kalırım korkusu...