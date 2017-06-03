Dünyaca ünlü Rus model Irina Shayk, makyajsız halde dışarı çıkıp güzelliğiyle rakiplerine meydan okurken, doğum sonrası kısa sürede formuna kavuşan fiziğiyle de dikkat çekti

Geçen hafta Cannes Film festivaline katılan Irina Shayk, yeni doğurduğu kızı ile Los Angles'te ilk defa görüntülendi.Giydiği kont pantolon ve üstüne giydiği svetshört ile bronzlamış tenini gözler önüne seren Irina, ayrıca makyaj yapmayarak doğal güzelliğini ortaya öıkaracak kadar cesur olduğunu da gösterip, rakiplerine meydan okudu.Ayrcıca yeni doğum yapmasına rağmen, dünyaca ünlü mankenin formunu koruması dikkatlerden kaçmadı.