Hırka-i Şerif'in ziyaretinde canlı yayında mikrofon uzattığı yaşlı adamın duygularını soran CNN Türk muhabiri, "Belasın" diye karşılık alınca neye uğradığını şaşırdı

CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk'ün, Hırka-i Şerif'in ziyarete açılması nedeniyle yaptığı canlı yayın sırasında mikrofon uzattığı bir kişi, 'Belasın' diye tepki gösterdi.Hırka-i Şerif'in, her yıl olduğu gibi ramazanın ilk cuma günü ziyarete açılması vesilesiyle Hırka-i Şerif Camisi'nin bahçesinde düzenlenen törene, İstanbul Valisi Vasip Şahin, İstanbul Müftüsü Prof. Dr. Hasan Kamil Yılmaz ile vatandaşlar katıldı. İstanbul Müftüsü Yılmaz'ın dua okumasının ardından Hırka-i Şerif ziyarete açıldı. Hırka-i Şerif'i görmek için vatandaşlar caminin kapılarında uzun kuyruklar oluşturdu.CNN Türk muhabiri Fulya Öztürk, Hırka-i Şerif'in ziyarete açılmasını canlı yayında duyururken, bir kişiye mikrofon uzattı. Fulya Öztürk'ün "Duygularınızı merak ederiz, Allah kabul etsin" diyerek mikrofon uzatması üzerine bu kişi "Belasın" diye karşılık verdi. Daha sonra Fulya Öztürk, Hırka-i Şerif'in tarihçesini anlatarak canlı yayını sonlandırdı.