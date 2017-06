Fragmanlarının bile heyecanla beklendiği 'Fi' dizisinin yeni bölümünde ortalık karışıyor. Deniz, Can Manay'ın, sevgilisi Duru'ya aşık olduğunu duyup suratına yumruğu geçiriyor

Fragmanlarının bile heyecanla beklendiği 'Fi' dizisinin yeni bölümünde ortalık karışıyor. Deniz, Can Manay'ın, sevgilisi Duru'ya aşık olduğunu duyup suratına yumruğu geçiriyor.İnternette yayınlanmasına rağmen kısa sürede büyük bir hayran kitlesi yakalayan 'Fi' dizisinin yeni bölüm fragmanı yayınlandı. Can Manay, Duru'ya "Sen de beni seviyorsun" diye bağırırken, Deniz geliyor. Her şeyi duyan Deniz, Can'ın suratına yumruğu geçriyor.Duru'nun, Can'ın kendisine aşık olduğunu öğrenmesinin ardından Deniz de öğreniyor ve Can'a yumruk atıyor. Bundan sonra dizinin akıbetinin ne olacağı merak konusu oldu.Puhu TV'den yayınlanan 'Fi'nin yeni bölümü 9 Haziran'da izleyici ile buluşacak