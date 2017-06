Matematik Köyü’nün kurucusu Prof. Ali Nesin, 16 Nisan’da halk oylamasına sunulan anayasa değişiklik referandumu sonuçları, 2019 seçimleri ve gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu

Matematikçi Ali Nesin, AKP’nin Türkiye’yi bir yere götüremeyeceğini belirterek, zamanında ‘Yetmez ama evet’ demesiyle Türkiye’yi iç savaştan kurtardığını söyledi.Habertürk’ten Kübra Par’a konuşan Nesin, gündemle ilgili her konuştuğunda lince uğradığını ve Nesin Vakfı’na bağışların kesildiğini dile getirirken, “Türkiye’de farklı bir görüş beyan edilmez, Türkiye’de vatan haini olunur, alçak olunur, dönek olunur, aymaz olunur… Çoğulculuk, çeşitlilik, farklılık hoşumuza gitmez. Bu sadece halka özgü değil, ‘aydın’ dediklerimizde de böyle” dedi.Kendisi hakkında “Yetmez ama evetçi liberal” denmesini yorumlayan Nesin, bugün de aynı tavrı sergileyeceğini söyledi: “Tabii ki ‘Yetmez ama evet’ diyecektim. Ben doğrusunu yaptığıma inanıyorum. Bugün olsa bugün de aynısını derim. İnsan haklarını ayaklar altına alan saçma sapan bir sistem vardı… Ülkeyi bir iç savaşa sürükleyecek kadar saçma… 28 Şubat, 367 saçmalığı, ‘Cumhurun başı türbanlı olamaz’ aşağılaması, siz sayın… Yetmez ama evet diyerek belki de ülkeyi bir iç savaştan kurtardım! Sistem değişmeliydi. Şimdi her seçimi kaybedenler ve AKP’nin başa gelmesinin müsebbibi olanlar, Yetmez ama evetçileri suçluyorlar!”Cumhuriyetin kuruluşunda büyük yanlışlar yapıldığını savunan Nesin, kafasındaki cumhuriyet projesini “Özerk bölgeler olmalıydı, öyle olsaydı bugün çok daha özgür bir ülkede yaşıyor olurduk. Sonra mübadeleyi had safhada yanlış buluyorum. Dersim katliamından, şapka kanununa, Türkçe ezana ve daha nice haksızlıklardan ve yanlışlardan söz etmiyorum bile. Ama tabii olağanüstü bir insan. En büyük başarısı da Cumhuriyet’i kurmak elbette. Cumhuriyet’i kurmakla iyi etti de, bize daha kolay idare edilir bir Cumhuriyet bıraksaydı çok daha iyi olurdu!” diye anlattı.Halkın AKP’yi ekonomi ve yasamayı düzeltmeleri için iktidara getirdiğini söyleyen Nesin, “Sosyal ve kültürel anlamda iktidar olsunlar diye değil. Devletin sosyal ve kültürel dünyayı yönlendirmeye ya da biçimlendirmeye çalışması çok tehlikelidir, doğru değildir. Ama bunun da ötesinde İslami kesimin kültür hayatında bayağı etkin olduğunu düşünüyorum. Dergileri, televizyonları, gazeteleri, sanatçıları, yazarları, şairleri var. Daha ne!” diye konuştu.AKP’nin Türkiye’yi hem parti hem de tek bir kişinin başkanlığında hiçbir yere götüremeyeceğini söyleyen matematikçi, “Türkiye bir kişinin idare edemeyeceği kadar büyük bir ülkedir. Yavaş yavaş büyük hatalar yapacaklar. Yakın zamanda Türkiye’yi çok kötü bir ekonomik kriz bekliyor. Özgürlük anlamında da sıkıntılar olacaktır. Ama gördüğümüz gibi özgürlükler kimsenin umurunda değil” dedi.2019’daki cumhurbaşkanlığı seçimlerinde muhalefetin ortak aday çıkarmak dışında bir çaresi olmadığını belirten Nesin, gazeteci Levent Gültekin’in aday olması gerektiğini söyledi: “O zaman öyle bir gereksinim yoktu. Şimdi var. Ben Levent Gültekin aday olmalı diyorum. İnsan haklarından yana ve başkanlık sistemine karşı. Levent Gültekin gelirse bu sistemi kaldırır. Kullandığı tek propaganda cümlesi, ‘Başkanlık sistemini lağvedeceğim’ olmalı.”