Ünlü oyuncu, Münakaşa isimli gösterisinde öğrencisi Eser Yenenler’e göndermede bulundu

Murat Boz - Aslı Enver ilişkisinin bitmesine neden olan, Candan Kardeşler'in de dahil olduğu gizemli gecenin ev sahibi olan Eser Yenenler, uzun süre magazin medyasının gündeminden düşmemişti. Yenenler'in hocası Yılmaz Erdoğan, Münakaşa isimli oyununda, eski öğrencisine göndermelerde bulundu.Hürriyet'te yeralan habere göre; Yılmaz Erdoğan, önceki akşam Zorlu PSM’de sahnelediği ‘Münaşaka’ adlı gösterisinde, öğrencisi Eser Yenenler’i diline doladı.BKM Mutfak oyuncularından Eser Yenenler, geçtiğimiz haftalarda Levent’teki villası ve o villada verdiği partilerle gündemdeydi. Bu durum, Yılmaz Erdoğan’a espri malzemesi oldu. Önceki akşam “Münaşaka” adlı gösterisiyle Zorlu Performans Sanatları Merkezi’nde sahneye çıkan oyuncu, öğrencisine laf attı. Erdoğan’ın “Benim çıraklar bu aralar çok meşhur. Duydum ki Eser pavyon açmış. Oysa bana ev tuttum demişti” sözleri seyirciyi güldürdü.