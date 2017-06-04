Savaşçı dizisinde başrol olan Berk Oktay, set çalışanlarına küfrettiği iddialarının ardından diziden ayrıldı.

Savaşçı dizisinde başrol olan Berk Oktay'ın, set çalışanlarına ağır hakaretler ve küfürler ettiği söyleniyordu. Olayın ardından çalışanlar, Oktay'la çalışmama kararı aldı.Dizi ekibi, Oktay ile çalışmak istemediklerini belirterek, şu açıklamayı yaptı: “Bizler Limon Yapım’ın Fox TV’de yayınlanan Savaşçı dizisinin teknik ekibi olarak, bu sabaha karşı sahne çekimi sırasında başrol oyuncusu Berk Oktay’ın tüm ekibe ağır hakaretler ve küfür ederek seti terk etmesinden dolayı Berk Oktay ile çalışmayı reddederek kendisini boykot ediyoruz. Bu kararımızı tüm kamuoyuna duyururuz.”Geçtiğimiz günlerde de dizinin yardımcı yönetmenleri dizide “haksız işten çıkarılma, ödeme sorunları, çalışma saatlerinin uzunluğu” gibi problemler nedeniyle boykot kararı aldığını duyurmuştu.Berk Oktay'ın olayın ardından diziden ayrıldığı duyuruldu.