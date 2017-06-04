Ünlü oyuncu Beren Saat, ekranlara dönüş yapmaya hazırlanıyor

Muhteşem Yüzyıl: Kösem'den sonra dizi yapmayan Saat, Tims & B'nin yapımcılığını üstleneceği bir projeyle ekrana dönüş yapacak.Timur Savcı-Burak Sağyaşar ortaklığıyla 'SÖZ' dizisine imza atan Tims & B, adı şimdilik 'Gecelerin Ötesi' olan yeni bir yapımı ekranlara getirmeye hazırlanıyor.Dizinin senaryosunu 'Poyraz Karayel' ile adını duyuran Ethem Özışık kaleme alacak. Sıra dışı bir aşk hikâyesini konu alacak olan dizi için güzel oyuncu Beren Saat'e teklif götürüldü. 'Tren' isimli sinema filmi rafa kalkan oyuncunun teklife sıcak baktığı öğrenildi.