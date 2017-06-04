Televizyona ara verip, eğitimine yoğunlaşmış durumda...
Son dönemde ekranlarda pek gözükmeyen 'Selena' dizisinin Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş, 19 yaşında genç kız oldu. Kurtulmuş, televizyona ara verip, eğitimine yoğunlaşmış durumda.
Bir döneme damga vuran dizilerden Selena'da Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş, aradan geçen zamanda büyüyüp kocaman genç kız oldu.
EKRANLARDA PEK GÖRÜNMÜYOR
2002 yılında itibaren reklamlarda oynayan Dilara Kurtulmuş son dönemde ekranlarda pek gözükmese de hatırlanmaya devam ediyor. Kurtulmuş şimdi genç kız oldu. 1998 doğumlu olan genç oyuncu şu an 19 yaşında.
'SON ÇIKIŞ JÜLİDE' DİZİSİNDE ROL ALMIŞTI
Haliç Üniversite'sinde okuyan Dilara Kurtulmuş, en son 'Son Çıkış Jülide' dizisinde rol almıştı. Moda tasarım bölümünde eğitime devam eden genç oyuncu, Avusturya doğumlu.
EĞİTİMİNE YOĞUNLAŞTI
Sevenleri tarafından Instagram'dan takip edilen Dilara Kurtulmuş, 2015 yılından beri ekranlarda yer almıyor ve eğitimine yoğunlaşmış durumda.
İşte Dilara Kurtulmuş'un son hali: