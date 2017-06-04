Televizyona ara verip, eğitimine yoğunlaşmış durumda...

Son dönemde ekranlarda pek gözükmeyen 'Selena' dizisinin Nazlı'sı Dilara Kurtulmuş, 19 yaşında genç kız oldu. Kurtulmuş, televizyona ara verip, eğitimine yoğunlaşmış durumda.Bir döneme damga vuran dizilerden Selena'da Nazlı karakterine hayat veren Dilara Kurtulmuş, aradan geçen zamanda büyüyüp kocaman genç kız oldu.2002 yılında itibaren reklamlarda oynayan Dilara Kurtulmuş son dönemde ekranlarda pek gözükmese de hatırlanmaya devam ediyor. Kurtulmuş şimdi genç kız oldu. 1998 doğumlu olan genç oyuncu şu an 19 yaşında.Haliç Üniversite'sinde okuyan Dilara Kurtulmuş, en son 'Son Çıkış Jülide' dizisinde rol almıştı. Moda tasarım bölümünde eğitime devam eden genç oyuncu, Avusturya doğumlu.Sevenleri tarafından Instagram'dan takip edilen Dilara Kurtulmuş, 2015 yılından beri ekranlarda yer almıyor ve eğitimine yoğunlaşmış durumda.