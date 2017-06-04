"Çocuklar Duymasın Güç Uyanıyor" dizisinde oynayacak

Milliyet Cadde yazarı Sina Koloğlu bugünkü köşesinde, Yeni adı " Çocuklar Duymasın Güç Uyanıyor" oalcak dizinin ayrıntılarını yazdı. Survivor Furkan'la ilgili de ilginç bir iddiada bulundu.İddiaya göre; performans açısından ünlüler takımının en gözde yarışmacılarından biri olan Furkan Kızılay, çekimleri önümüzdeki günlerde başlayacak dizi için bilerek elendi."Birol Güven önce 'Yatak Odası Diyalogları' kitabından yola çıkarak Tamer Karadağlı ve Pınar Altuğ ikilisi için dizi çekecekti. Sonra araya Kanal D girdi 'İlla Çocuklar Duymasın' dedi. Sanırım teklif yerindeydi fikir değiştirmek için. Bütün ekip yeniden bir araya gelecek. Belki Havuç bile bunun için 'Survivor'dan elendi. Yeni adı ' Çocuklar Duymasın Güç Uyanıyor.'Kanal D'de Temmuz ortası ya da sonu gibi yayına girmeyi planlıyorlar. Yeni karakterler de eklenecek. Kentsel dönüşüm, yeni dizinin temel taşlarından biri olacak. Bedava olan mahalleyi milyarlık projeyle satan inşaatçılar mesela ayrıntılardan biri."