Türk Malı, Cennet Mahallesi, Çocuklar Duymasın, Mahallenin Muhtarları ve Çarkıfelek'in yeniden ekranlarda yer alacağı haberleri, "Türk televizyonları eskiden medet ummaya başladı" izlenimine yol açtı

"Türk televizyonlarında bir dönem sona erdi" manşetlerini çok sık görmüşüzdür. Ancak bu manşetlerle aynı oranda "Türk televizyonlarında bir dönem yeniden başlıyor" manşetlerini de görmekteyiz.İşte bu yaza tam da "Yeniden başlıyor" manşetleriyle giriyoruz. Önce bir zamanların efsaneleşen dizisi " Türk Malı"nın 7 yıl aranın ardından yeniden ekranlara döneceği haberini aldık.Üzerinden bir ay geçmeden, 10 yıl önce ekranlara veda eden "Cennet Mahllesi"nin çekimlerine yeniden başladığı haberiyle biraz sevindik, biraz da şaşırdık.Tam bu geri dönüş haberlerini hazmetmek üzereyken, Mehmet Ali Erbil'le birlikte yıllarca evlerimize giren "Çarkıfelek"in de çekimlerinin başladığını öğrendik.Aradan henüz bir gün geçmemişken, dönüş haberlerine Mahallenin Muhtarları ve Çocuklar Duymasın dizileri de eklendi.Tüm bu gelişmeler "Eskiye rağbet olsa, bit pazarına nur yağardı" sözünü akıllara getirse de, yeni projelerden beklediğini alamayan yayıncı kuruluşların, ümidini eski yapıtlara bağladığı net bir şekilde görülmeye başlandı.Anlaşılan o ki bu yaz bol bol eski yapıtları evlerimize misafir edeceğiz.HABERLER.COM / Mehmet Kerem Hançer