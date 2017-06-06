"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Deniz Seki, cezasını tamamlayarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan çıktı. Seki'nin boynundaki 'Faruk' yazılı kolyesi dikkatlerden kaçmadı. Nişanlısına olan bağlılığını da göstermiş oldu.
AYRILIK İDDİALARINA CEVAP NİTELİĞİNDE KOLYE TAKTI
Faruk Salman ile ayrıldığı iddia edilen Deniz Seki cevap niteliğinde kolyesiyle cezaevinden çıktı. Boynundaki 'Faruk' yazılı sonsuzluk kolyesi ile ayrılık iddialarına cevap verdi.