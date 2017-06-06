Nişanlısı ile ayrılık dedikoduları çıkan Seki kolyesi ile adeta mesaj verdi

"Uyuşturucu ticareti yapmak" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırılan şarkıcı Deniz Seki, cezasını tamamlayarak Bakırköy Kadın Kapalı Ceza İnfaz Kurumundan çıktı. Seki'nin boynundaki 'Faruk' yazılı kolyesi dikkatlerden kaçmadı. Nişanlısına olan bağlılığını da göstermiş oldu.Faruk Salman ile ayrıldığı iddia edilen Deniz Seki cevap niteliğinde kolyesiyle cezaevinden çıktı. Boynundaki 'Faruk' yazılı sonsuzluk kolyesi ile ayrılık iddialarına cevap verdi.