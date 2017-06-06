Kelimeyi duyduğunda ilk tepkisi ise "Suriye ismi gibi ya hu!" oldu

Bazen öyle kelimeler vardır ki "40 yıl düşünsem aklıma gelmez!" deriz. "Lalettayin" de bu kelimelerden biri. Arapça kelime "Gelişigüzel, sıradan" anlamınına geliyor.Ali İhsan Varol'la özdeşleşen "Kelime Oyunu" programında son parkura ulaşan yarışmacının karşısına "Lalettayin" kelimesi çıktı.10 harfeli kelimenin 9 harfini de açtıran yarışmacı, kelimenin birinci harfini bulamadı. Kelimeyi duyduğunda ise " Suriye ismi gibi ya hu!" tepkisini verdi. Yarışmacısının tepkisi karşısında, usta sunucu kahkaya boğuldu.