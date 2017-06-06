Geçtiğimiz aylarda 17 yaşına giren Aleyna Tilki, paylaştığı "Hamile çiçek" notuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç şarkıcının paylaşımı "hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi

Geçtiğimiz aylarda 17 yaşına giren Aleyna Tilki, paylaştığı "Hamile çiçek" notuyla sosyal medyanın gündemine oturdu. Genç şarkıcının paylaşımı "hamile mi?" sorusunu akıllara getirdi.'Cevapsız Çınlama' adlı şarkısıyla bir anda müzik dünyasına adım atan, yaşına rağmen sahne aldığı mekanlardan dolayı aldığı eleştirilerle de magazin gündeminden düşmeyen Aleyna Tilki, bu kez Twitter hesabından yaptığı paylaşımla adından söz ettirdi.Twitter hesabından 'Hamile çiçek' notunu paylaşan genç şarkıcı, bir anda sosyal medyada trend-topic oldu. Tilki'nin bu paylaşımından sonra Twitter kullanıcıları "Aleyna Tilki kürtaj yaptırmasın" tag'ini yayınladı.Tweet sonrası genç şarkıcıdan henüz bir açıklama gelmedi.