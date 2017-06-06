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6 Haziran 2017

Acun, Yunanistan'dan sonra o ülkeyle iş birliği yapmaya hazırlanıyor!

acun ılıcalı, brezilya, yunanistan
Acun Ilıcalı, Türkiye'den sonra Yunanistan'da da kanal açarak başarısına başarı katmıştı. Ünlü televizyoncu şimdi de Brezilyalılarla iş birliği yapmaya hazırlanıyor
Acun, Yunanistan'dan sonra o ülkeyle iş birliği yapmaya hazırlanıyor! Başarıya doymayan ünlü televizyoncu Acun Ilıcalı, Türkiye'de yakaladığı başarıdan sonra Yunanistan'da da kanal satın alıp Survivor programı yaparak büyük bir başarı elde etti. Acun şimdi de Brezilya'ya açılıyor.

ACUN HABERİ SOSYAL MEDYADAN DUYURDU
Acun Ilıcalı birkaç gündür Instagram'ın hikaye bölümünden, Brezilya kanallarına gidip çekimler yapıyordu. Ünlü televizyoncu sonunda bombayı patlattı. Brezilya ile işbirliği yapmak için kolları sıvadığını fotoğraf paylaşarak gösterdi.

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