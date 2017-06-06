Survivor'da yarışırken hırsıyla bilinen Serenay Aktaş, objektiflere sevgilisiyle yakalandı. Aktaş kameraları görünce erkek arkadaşına "Çabuk kaybol" dedi
Serenay Aktaş, önceki gece Karaköy'de erkek arkadaşıyla bankamatik sırasında beklerken objektife yansıdı. Fotoğrafları çekilirken panikleyen eski Survivor yıldızı "Eyvah çektiler, sen kaybol!" diyerek erkek arkadaşını uzaklaştırdı.
ERKEK ARKADAŞINI YOLLADIKTAN SONRA KAMERALARA POZ VERDİ
Serenay Aktaş erkek arkadaşını yolladıktan sonra kendilerini yakalayan muhabirlerin karşısına geçip poz vermeyi de ihmal etmedi.