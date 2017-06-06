Kocasını 18 ay boyunca aldattığını söyleyerek hem müşterilerini hem de onu tanıyan binlerce kişiyi şoke etti

İngiltere'de özel bir dedektiflik şirketinin sahibi kadın, aldığı birçok vakada erkeklerin yasadışı aşk hayatını çözmeyi başardı ama evli olmasına rağmen nişanlı komşusuyla 18 aydır yasak ilişki yaşadığını söyleyince ülkenin gündemine oturdu.İngiltere'nin Manchester kentinde özel bir dedektiflik şirketinin sahibi Rebecca Jane, insanların özel hayatını araştırarak özel müşterilerinden on binlerce sterlin para kazanıyor.Jane, Manchester kentinde 'The Lady Detective Agency' isimli dedektiflik şirketinin sahibi. Jane'in bugüne kadar elde ettiği servetin kaynağı, dedektif olarak ortaya çıkardığı yasak aşk skandalları...İngiltere'de yayımlanan bir gazeteye konuşan, Jane mesleğinde onlarca kişinin yasak aşkını ortaya çıkardığını söyledi.Kocasını 18 ay boyunca aldattığını söyleyerek hem müşterilerini hem de onu tanıyan binlerce kişiyi şoke etti.