Yakışıklı oyuncu, 20 gün önce 1.5 milyon dolara Miami'de bir gökdelenin 33. katından ev aldı

Oyuncu Kenan İmirzalıoğlu geçen kış Amerika Miami'de 2 milyon dolara villa almıştı. 20 gün önce de Miami'de bir gökdelenin 33. katındaki daireyi 1.5 milyon dolara aldı.İstanbul'da çok sayıda eski bina satın alıp ve kiraya veren İmirzalıoğlu, geçen kış Amerika Miami'de de 2 milyon dolara villa almıştı. Yakışıklı oyuncu 20 gün önce Miami'de bir de daire aldı. South Beach'teki bu daire tasarımcı Philippe Stack'ın yaptığı Icon adlı gökdelende. Konuşulanlara bakılırsa Kenan bu daireye 1,5 milyon dolar ödemiş