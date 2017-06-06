İngiltere'de yaşanan bir WhatsApp dolandırıcılığının Türkiye'ye sıçramasından korkuluyor

Akıllı telefon kullanıcılarının vazgeçilmezi olan uygulamlarından olan WhatsApp’la ilgili tehlikeli bir mesaj İngiltere’deki birçok kullancıyı etkilemeye başladı. Gelen mesajda yazan WhatsApp süreniz doldu” mesajı, ömür boyu kullanım için 0.99 Pound (4.5 TL) ücret ödemenizi istiyor.Gelen mesajda yer alan link aracılığıyla yönlendirilen sayfa tehlikeli içerikleri telefonunuza bulaştırmanıza neden oluyor. Bağlantıya tıklamak, bütün listenizi ve mesajlaşmalarınızı kötü amaçlı kişilere teslim edebilir.